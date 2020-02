Atena Lucana: il 22 febbraio al Grand Hotel Osman una divertente e gustosa serata in maschera

Sabato 22 febbraio serata in maschera in occasione dei festeggiamenti di Carnevale al Grand Hotel Osman di Atena Lucana.

Dalle ore 20.30 prenderà il via un appuntamento imperdibile e gustoso, come solo lo staff di Osman sa realizzare. Il Menù è davvero prelibato e messo a punto dallo Chef con particolare attenzione alla qualità dei piatti proposti e alla soddisfazione di ogni palato.

Si inizia con un bicchiere di benvenuto con coriandoli di frittelle pastellate per poi passare al primo piatto che consiste in un timballo Arlecchino e orecchiette con polpette di pollo e carciofi. Come secondo la cucina del Grand Hotel Osman propone involtino di maialino con patata duchessa al pistacchio e tagliata di pollo con misticanza. Per dessert le tipiche chiacchiere di Carnevale e castagnole alla crema. Il tutto accompagnato da vino Aglianico del Beneventano.

Il costo della cena è di 25 euro a persona e di 15 euro per il menù bambini.

La serata sarà allietata da animazione brasiliana per adulti e bambini.

E’ preferibile la prenotazione telefonando ai numeri 0975/511164 – 389/0176545.

– Chiara Di Miele –