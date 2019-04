Atena Lucana: il 21 aprile un pranzo di Pasqua legato alla tradizione al Grand Hotel Osman

Il Grand Hotel Osman di Atena Lucana quest’anno ha pensato ad un delizioso pranzo di Pasqua per tutti coloro che sceglieranno di festeggiare all’insegna del buon gusto e dell’eleganza nel Ristorante “Danubio”.

Lo chef dell’Osman per domenica 21 aprile, giorno della Santa Pasqua, ha pensato ad un menù davvero succulento realizzato utilizzando ingredienti a km 0 e di alta qualità e seguendo la filosofia sposata dalle cucine del “Danubio”.

Si aprirà con l’Antipasto Grand Hotel Osman con prosciutto crudo nostrano, sfoglia di mozzarella primavera (rucola, pomodorini, zucchine), rustichella dello Chef (salsiccia, broccoletti), sopressata, capocollo e bocconotto salato ai funghi, per poi proseguire con la lasagna tradizionale (uova, polpettine di carne, salsiccia, formaggio) e il fusilletto al sugo di castrato, agnello al forno con patate e tagliata di maialino nostrano come secondi piatti e per concludere in dolcezza la pastiera della tradizione con dadolata di ananas.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0975/511164 o scrivere a info@grandhotelosman.com.

– Chiara Di Miele –

