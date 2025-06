Una giornata dedicata alle comunità, ai progetti finanziati con il Bando Borghi e alle opportunità che le aree interne possono cogliere per migliorare il loro futuro. Venerdì 20 giugno l’Amministrazione comunale di Atena Lucana, in collaborazione con Fondazione Appennino, nell’ambito di Archivio Atena organizza presso Schifa Lab nel centro storico “Opera Paese Talk, comunità che cooperano”.

Due i momenti e gli argomenti che caratterizzeranno la giornata: da un lato il confronto tra alcuni progetti vincitori del Bando Borghi, dall’altro il ruolo che le Cooperative di comunità possono avere nel trasformare i progetti pubblici in occasioni di impresa a servizio della comunità. Durante la giornata, inoltre, l’Amministrazione comunale presenterà l’avviso pubblico per la creazione della Cooperativa di comunità di Atena Lucana.

Dopo i saluti del sindaco Luigi Vertucci e quelli del RUP del Progetto Archivio Atena Daniele Padovani si susseguiranno i diversi interventi moderati da Annalisa Romeo, direttrice della Fondazione Appennino.

La prima parte sarà dedicata ai progetti vincitori dei Fondi PNRR del Bando Borghi per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli Comuni, tra cui Atena Lucana con il progetto Archivio Atena. La discussione illustrerà la visione e l’attuazione dei progetti e si confronterà sui primi risultati ottenuti grazie agli interventi di Maria Cerreta del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavia Ricci, esperta in rigenerazione culturale e sviluppo sostenibile, e Franco Cagnoli, presidente della Cooperativa ViviCalascio.

Il secondo momento è dedicato alle Cooperative di comunità, soggetti di opportunità e concretezza imprenditoriale a servizio della comunità. L’idea è quella di riflettere su come le azioni progettuali di rivitalizzazione e valorizzazione dell’identità di un territorio possano poi concretamente trasformarsi in opportunità di mercato, con gli interventi di Paolo Scaramuccia, responsabile nazionale di Legacoop per le Cooperative di comunità, Gianni Lacorazza, co-founder di Fondazione Appennino, Giancarlo Dell’Orco, destination manager, ed Emilia Voccola della Cooperativa di Comunità Ilex.

“Da questa base di partenza – spiega il sindaco Luigi Vertucci – Atena Lucana non vuole fermarsi a salvaguardare la storia ma anche operare per un futuro dell’economia locale fondato sulla nostra capacità di essere un luogo di mercati, un crocevia geografico di contaminazioni che unisce idee provenienti dalla nostra storia al knowhow di una contemporaneità che ne vuole tirar fuori reali opportunità”.