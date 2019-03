Atena Lucana: il 16 marzo al Grand Hotel Osman serata di beneficenza per il Venezuela con menù tipico

Il Grand Hotel Osman di Atena Lucana ancora una volta fa viaggiare alla scoperta dei gusti, dei suoni e dei colori del Sud America.

Sabato 16 marzo tocca al Venezuela che sarà protagonista di una speciale serata dal sapore latino impreziosita da piatti tipici e ritmi originali.

Un Menù venezuelano esclusivo accompagnerà gli ospiti del Grand Hotel Osman in un percorso culinario prelibato che punta a far conoscere la cucina di un Paese caldo e affascinante. Tequeños, Empanadas e Arepas saranno gli elementi principali sulla tavola dell’Osman, oltre ad un piatto unico con Pabellon (carne di manzo, riso bianco, platano e fagioli neri).

Il buon cibo venezuelano sarà accompagnato dalla musica e dai ritmi del gruppo “Alma y Folkror de Venezuela“.

Il costo per partecipare alla serata è di 20 euro a persona. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per sostenere la popolazione residente in Venezuela che negli ultimi mesi sta vivendo una crisi economica, politica e sociale particolarmente drammatica, con assenza di generi di prima necessità e farmaci.

Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0975/511164 oppure scrivere all’indirizzo info@grandhotelosman.com.

– Chiara Di Miele-

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –