Atena Lucana: il 12, 13 e 14 aprile le gustose delizie di “Bufalando” al Magic Hotel

Il 12, 13 e 14 aprile ritorna, presso il ristorante del Magic Hotel di Atena Lucana, l’evento “Bufalando” che ogni anno riscuote enorme successo tra i palati golosi di quanti scelgono la cucina della nota struttura ricettiva valdianese per deliziarsi.

“Bufalando” è un vero e proprio viaggio gastronomico tra le eccellenze prodotte in Campania, terra di sapori e di prelibate tradizioni culinarie che tutto il mondo invidia.

Per la tre giorni pensata dal Magic Hotel sarà possibile gustare formaggi e mozzarella di bufala dall’antipasto fino al dessert. Tutto preparato con fantasia e particolare cura dallo chef del Magic, ma soprattutto utilizzando ingredienti di elevata qualità.

Anche quest’anno vengono proposti nuovi piatti per tentare il palato e rendere l’esperienza gastronomica unica e deliziosa. Il tutto ovviamente accompagnato da una simpatica selezione di vini della nostra meravigliosa penisola. Come antipasto si potrà scegliere tra: caprese di Bufala scomposta ai 4 pomodori; bresaola di bufala su rucola con stracciatella di bufala e pomodorini; degustazione di stracciatella a mare, ovvero stracciatella e gambero rosso con granella di pistacchio, stracciatella con alicetta del mar cantabrico e polvere di alga nori e burro di bufala, salmone fumè e aneto. Tre saranno i primi piatti in menù: spaghetti con burro di bufala, sfusato amalfitano, caviale e gambero rosso cruditè; risotto al blue di bufala con mela verde e noci; elogio di palla in crosta di panko con cuore di tagliolini agli asparagi su vellutata di mozzarella e gocce di zafferano. Come secondo costata di bufalo ai ferri con fiocchi di sale e cipolla caramellata.

Non poteva mancare la degustazione di Bufala con mozzarella del caseificio Barlotti di Capaccio da 100 grammi, blue di bufala e mirtilli, Pen Bu’ e

mela verde, cacio di bufala e miele. Infine due dessert: cheesecake di ricotta di bufala con fichi bianchi del Cilento; ricotta di bufala e pistacchio.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile telefonare allo 0975/71292 oppure scrivere una mail all’indirizzo info@magichotel.it o visitare il sito ufficiale www.magichotel.it.

