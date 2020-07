Atena Lucana: il 1° agosto lo spettacolo musicale “Vurria, il canto della terra di Napoli”

La Pro Loco Athena Nova organizza per sabato 1 agosto lo spettacolo “Vurria, il canto della terra di Napoli” che rientra nel progetto “Dialoghi” e che si terrà in Piazza Caduti per la Pace alle ore 21.00.

Lo spettacolo vedrà protagonisti Pierdomenico Di Benedetto al pianoforte, Francesco Langone alla chitarra e la voce di Peppe Visconti.

“Vurria – spiega Pierdomenico Di Benedetto – è una storia con una cronologia e una struttura narrativa che scandiscono i periodi storici e mescolano costume, atteggiamenti, colori e paesaggi. E’ una storia della canzone che diventa storia di una città e di un popolo. E’ un percorso di uno strumento primario di comunicazione, un sismografo degli umori e questi testi e queste melodie accolgono i paesaggi sonori del nostro tempo dialogando con nuovi ritmi ed armonie prese a prestito ad esempio dal jazz. Così la natura di questo bene emozionale dell’umanità ci viene restituita in modo efficace con i fruitori che diventano attori-naviganti immersi creativamente nella ricostruzione di una trama con molte possibilità di accesso e finali aperti“.

L’evento si svolgerà in ottemperanza alla vigente normativa anti Covid.

– Chiara Di Miele –