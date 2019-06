Atena Lucana: gustose pizze in un ambiente raffinato alla Pizzeria Danubio del Grand Hotel Osman

La pizza è un’eccellenza gastronomica a cui nessuno sa rinunciare. Poterla gustare in un ambiente raffinato e che mette la soddisfazione del cliente al primo posto è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il Grand Hotel Osman ad Atena Lucana offre la possibilità di trascorrere ore piacevoli all’insegna del gusto nella Pizzeria Danubio. Si può scegliere se cenare all’interno della pizzeria oppure all’esterno, in piscina, per tutta l’estate.

Le pizze del Danubio sono realizzate grazie all’utilizzo di ingredienti di alta qualità e a km 0, prediligendo farine di rinomata eccellenza e prodotti che valorizzano le colture e le produzioni locali. Gusti variegati e che lasciano ampio spazio alla fantasia e alle diverse tendenze culinarie di ognuno, ma che hanno come comune denominatore l’esaltazione dei sapori e della genuinità.

Per deliziarsi con le prelibatezze della Pizzeria Danubio basta recarsi al Grand Hotel Osman in via Nazionale San Giuseppe ad Atena Lucana. Per maggiori informazioni o per prenotazioni rivolgersi al numero 0975/511164 oppure scrivere all’indirizzo info@grandhotelosman.com.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –