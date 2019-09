Atena Lucana: grande successo da Superauto per l’aperitivo tra appassionati di veicoli d’epoca

Divertimento, amicizia e passione per i motori sono state le tre parole chiave che hanno caratterizzato l’evento di successo che si è tenuto ieri sera presso la Superauto ad Atena Lucana. Uno speciale aperitivo, organizzato dal Tricolore Storico Team di Sala Consilina insieme ai fratelli De Angelis, ha riunito tantissimi appassionati di auto e moto d’epoca provenienti non solo dal Vallo di Diano ma anche da territori vicini.

Tantissimi i modelli storici messi in mostra per l’occasione nel piazzale Superauto e che hanno letteralmente incantato i numerosi presenti accorsi per scoprire da vicino i veicoli che hanno fatto la storia e che affascinano ancora oggi grandi e piccini.

A rendere speciale e goloso l’appuntamento è stato un ricco buffet allestito per trascorrere insieme l’ora dell’aperitivo.

Soddisfatti gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento che, nonostante sia stato organizzato in poco tempo, ha riscosso un gran numero di partecipanti e un grande apprezzamento da parte dei visitatori accolti, come sempre, dal sorriso e dall’affetto di Cosimo, Roberto, Michele e Gelsomina De Angelis.

– Chiara Di Miele –