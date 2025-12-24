Grande festa ieri ad Atena Lucana per i 100 anni di nonno Francesco Di Stasio, che ha celebrato il brillante traguardo circondato dai suoi cari e dal sindaco Luigi Vertucci.

Nato il 23 dicembre del 1925, vanta nella sua famiglia ben cinque generazioni tra figli, nipoti e pronipoti.

Il sindaco Vertucci ha voluto porgere al neo centenario gli auguri a nome di tutta l’Amministrazione e della comunità di Atena Lucana per lo straordinario traguardo raggiunto.

Un arzillo e simpatico nonnino stimato da tutto il paese dove si è sempre contraddistinto per il suo forte legame alla famiglia e per essere un grande lavoratore.