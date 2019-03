Atena Lucana: Festa della Donna al Villa Torre Antica con “Le Prelibatezze di Venere”

Per la Festa della Donna l’Hotel Villa Torre Antica ha pensato come coccolare il genere femminile con una cena speciale e delle offerte imperdibile per soggiornare nelle eleganti camere all’interno dell’antico torrione nel centro storico di Atena Lucana.

L’8 marzo sarà possibile deliziarsi all’interno del ristorante dell’Hotel Villa Torre Antica con la cena “Le Prelibatezze di Venere” e con l’animazione musicale. Aperitivo della Torre, Antipasto del Mare, Primo di Mare, Secondo e contorno di mare, Dessert “Venere”, acqua e vino al costo di 20 euro a persona.

Inoltre sarà possibile pernottare le notti dell’8 e del 9 marzo approfittando della speciale tariffa a 119 euro a persona. Il pacchetto include la cena speciale “Le Prelibatezze di Venere” dell’8 marzo, pernottamento, il 9 marzo prima colazione, visita nel Vallo di Diano e dintorni, pranzo e pomeriggio liberi, cena nelle sale del Villa Torre Antica, pernottamento, prima colazione e partenza il 10 marzo.

Per prenotazioni è possibile telefonare allo 0975/779016 – Whatsapp al 327/3604618 o scrivere all’indirizzo info@hoteltorreantica.com.

– Chiara Di Miele –

