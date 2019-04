Atena Lucana: eccellenze culinarie locali e prodotti a km 0 al Ristorante Danubio del Grand Hotel Osman

Conoscere un territorio attraverso l’esperienza diretta della sua tradizione enogastronomica, scegliere attraverso un menù che cambia a seconda dei prodotti offerti dalle diverse stagioni dell’anno, valorizzare il lavoro dei piccoli agricoltori e allevatori del posto mangiando seduti in un ristorante a km 0 è la succulenta e genuina opportunità offerta dal Ristorante Danubio del Grand Hotel Osman di Atena Lucana.

Ogni giorno, a pranzo e a cena, è possibile accomodarsi in un elegante sala ristorante, confortevole e piacevolmente accogliente, e gustare piatti preparati con cura dallo chef della cucina del Danubio. Antipasti, primi e secondi di carne o di pesce, contorni freschi, deliziosi dessert, il tutto cucinato prediligendo gli ingredienti a km 0 che valorizzano le colture locali, gli allevamenti del territorio e soprattutto la genuinità offerta da prodotti che non subiscono alcun tipo di trattamento dannoso per la salute.

Una scelta improntata al rispetto del cliente e alla valorizzazione delle ricchezze enogastronomiche offerte dal Vallo di Diano quella fatta dai titolari del Grand Hotel Osman, che hanno puntato a rendere il Ristorante Danubio una meta eccellente per chiunque voglia visitare questa terra e fermarsi ad assaggiare le sue tipicità culinarie.

Per pranzare o cenare nel Ristorante Danubio è possibile recarsi al Grand Hotel Osman in via Nazionale San Giuseppe ad Atena Lucana. Per maggiori informazioni o per prenotazioni rivolgersi al numero 0975/511164 oppure scrivere all’indirizzoinfo@grandhotelosman.com.

– Chiara Di Miele –

