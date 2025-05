Continua l’impegno di Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus nel campo della solidarietà. Nella serata di domani, venerdì 16 maggio, la cooperativa presieduta dalla dottoressa Alessia Monzillo sarà presente ad Atena Lucana, nel centro storico, con un banchetto solidale in occasione dei festeggiamenti del protettore San Ciro, medico eremita e martire.

Nel corso dell’iniziativa intitolata “Dal forno della tradizione al Cuore della Comunità” sarà possibile gustare un prodotto tipico del posto, il tarallo salato atenese. Con un’offerta minima si sosterrà l’Associazione Andrea Tudisco di Roma, nata oltre 20 anni fa dall’idea dei genitori di Andrea, morto a 10 anni a causa di una leucemia linfoblastica. Il sodalizio fornisce sostegno e alloggi ai parenti dei piccoli malati che hanno bisogno di trattenersi a lungo lontano da casa durante le terapie. Nelle scorse settimane è iniziata una sinergica collaborazione tra la Cooperativa Insieme e l’associazione romana a favore dei bambini ammalati e dei loro familiari, che dunque prosegue con l’iniziativa di Atena Lucana.

In vista della festa del protettore, in calendario per domenica 18 maggio, l’Associazione “Amici di San Ciro” ha organizzato una serie di momenti di aggregazione a devozione del Santo durante i quali sarà presente anche un gruppo di americani devoti a San Ciro.

Alle 18.30 di domani sarà celebrata una Santa Messa con unzione degli infermi, presieduta da Monsignor Angelo Spinillo, seguita dalla fiaccolata del malato e dell’emigrante. Al termine, davanti alla Chiesa Madre, si svolgerà un momento di convivialità per gustare prodotti gastronomici, nel corso del quale sarà possibile trovare il banchetto di Insieme che ha collaborato alla riuscita del programma degli “Amici di San Ciro” insieme alla Pro Loco Athena Nova, all’associazione “Le case di Igea”, al Comune di Atena Lucana e al ⁠gruppo teatrale “La Fenice”.

“Ancora una volta abbiamo deciso di accogliere l’idea di contribuire ad un evento locale che, nel caso specifico, rappresenta tra l’altro il momento più atteso dell’anno da tutta la comunità di Atena e non solo – spiega la presidente Monzillo -. Ricordo di aver nutrito questo senso di devozione da bambina quando in occasione delle celebrazioni del Santo Protettore con la mia famiglia trascorrevamo i tre giorni tra riti religiosi, zucchero filato e caramelle. Poi, la fortuna di poter studiare vicino casa mi ha consentito di coltivare ancora di più questo sentimento; tant’è che, quest’anno, ho deciso di mettere in pratica un progetto ad hoc che rispondesse ai bisogni degli altri. Dunque, convinta di voler rafforzare questa collaborazione con l’Associaizone Tudisco, ho avanzato l’idea di mettere insieme i sapori della tradizione con i cuori genuini delle persone che popolano il territorio. È nato così il ‘tarallo del cuore’, prodotto e confezionato dal panificio ‘Scherzi di grano’ di Auletta con la ricetta di mia nonna Giovanna. L’intenzione è quella di informare le persone del grande lavoro che ogni giorno compie l’Associazione Andrea Tudisco e, dunque, di sostenere questa realtà con un’offerta minima che potrà essere utile a famiglie e bambini. Invito tutti a partecipare, sebbene comprenda quanto oggi la solidarietà possa rischiare la credibilità, ma personalmente ho potuto constatare che il lavoro dell’Associazione Andrea Tudisco è rivolto esclusivamente al rendere migliore un momento difficile e noi avvertiamo fortemente il bisogno di essere parte integrante di un progetto così tanto benefico, rivolto a tutti quelli che ne avessero bisogno all’interno e al di fuori del territorio nazionale”.