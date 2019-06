Atena Lucana: domani la consegna del Premio “Filii di Atena” alla poetessa Maria Teresa Chechile

Domani alle ore 19.00, nell’Aula Consiliare del Comune di Atena Lucana, l’Amministrazione comunale consegnerà il Premio “Filii di Atena” all’infermiera poetessa Maria Teresa Chechile le cui poesie stanno riscuotendo un enorme successo in tutta Italia.

Numerosi sono infatti i premi e riconoscimenti che i suoi componimenti hanno ottenuto in diversi concorsi nazionali. Alcune delle sue poesie sono state lette da Alessandro Quasimodo. Su YouTube è possibile trovare i video del figlio del sommo poeta che legge i versi della poetessa Chechile.

“E’ per noi un enorme piacere – fanno sapere dall’Amministrazione – poter consegnare un riconoscimento ad una cittadina di Atena che si distingue in modo così eccelso in Italia“.

Nel corso dell’evento verranno letti e commentati i versi dell’autrice.

– Chiara Di Miele –