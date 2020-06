Atena Lucana: domani i “Canti di Primavera” sul canale Youtube della Pro Loco Athena Nova

Secondo appuntamento con gli eventi promossi dalla Pro Loco Athena Nova nell’ambito del progetto “Dialoghi”.

Domani, domenica 28 giugno dalle ore 21.00, sul canale Youtube della Pro Loco, si potrà assistere all’evento “Canti di Primavera, un inno e una storia della bellezza” di Pierdomenico Di Benedetto (voce narrante e pianoforte) con la collaborazione di Rosaria Sinforosa e le traduzioni di Nadia Patella.

“I canti di primavera – spiega Di Benedetto – ricordano questo bisogno ancestrale dell’uomo di percepire la bellezza come un valore da cogliere nel mezzo del caos e da cantare con la propria voce. Con molta sensibilità e completamente disinvolti. Ed ecco che nascono, a tal proposito, delle righe. Le poesie sono piacevolmente fuori moda e positivamente intatte dai principi guida di Leitner e dalla propensione al mercato. Qui ci si permette un leggero entusiasmo. Un uomo d’amore e per nulla asceta canta. Non freddo, né inventato, nessun prodotto legnoso. Il principe Dente di Leone gioca con le ciliegie e le libellule magiche, con raggio di sole e rugiada. E se si innamora di Capelli rossi, come prima di lui già Villon, cosa succede? Intona i canti di primavera che sono un contrasto. Sono fascino. Che si incontrano. L’età, un numero che non dice nulla. La mia primavera è l’autunno dell’altro. E viceversa. L’uno presagisce, l’altro sa e racconta come nessuno saprebbe, altrimenti, fare. È un bel momento felice!”

– Chiara Di Miele –