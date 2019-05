Atena Lucana: dal 1° giugno il Grand Hotel Osman apre la piscina per la stagione estiva

Arriva la bella stagione al Grand Hotel Osman di Atena Lucana che, a partire da sabato 1 giugno, apre la piscina a chi ama nuotare ma anche rilassarsi in uno spazio all’insegna del comfort e del divertimento.

Ogni giorno la piscina dell’Osman resterà aperta dalle 9.30 alle 19.00. La tariffa per usufruirne è di 12 euro per l’intera giornata e di 7 euro per metà giornata (la metà giornata sarà dalle 9.30 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 19.00).

In piscina ci sarà uno speciale chioschetto a disposizione dei clienti con camerieri e bagnini presenti per tutta la giornata, oltre ad una vasca Jacuzzi e al vasto angolo solarium.

Inoltre per tutto il periodo estivo sia il ristorante che la pizzeria funzioneranno a bordo piscina.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile telefonare al numero 0975/511164 o scrivere a info@grandhotelosman.com.

