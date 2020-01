Dal 1° febbraio si amplia l’offerta dell’Associazione Sportiva “Danza e Ginnastica Kodokan” che darà il via ai corsi di Pilates e Ginnastica per adulti e over.

Le lezioni si svolgeranno nella sede della palestra ad Atena Lucana per quattro giorni alla settimana in diversi orari, per dare a chiunque la possibilità di prendervi parte.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@danzaeginnasticakdk@libero.it oppure telefonare al numero 347/0472920.

– Chiara Di Miele –