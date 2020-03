Per avere sempre il massimo comfort e benessere all’interno dell’abitacolo dell’auto, sia nei periodi freddi che caldi, è importante far eseguire periodiche manutenzioni del climatizzatore. Almeno una volta all’anno, infatti, è indispensabile controllare filtri e fluidi dell’impianto, per poter avere la massima efficacia nell’erogazione di aria calda in inverno e condizionata in estate.

L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana si occupa della manutenzione e della ricarica del climatizzatore per auto, assicurando interventi rapidi e professionali.

I tecnici di Marchesano Pneumatici consigliano di far effettuare la verifica e manutenzione dell’impianto di climatizzazione, comprensiva di cambio filtro dell’abitacolo e trattamento antibatterico, almeno una volta ogni anno. A cadenza biennale, invece, suggeriscono di far ricaricare il gas del circuito di condizionamento.

In generale, è necessario far eseguire una manutenzione straordinaria dell’impianto se all’accensione del clima si avverte un odore sgradevole oppure se l’aria condizionata non risulta essere abbastanza fresca. Altri segnali che indicano la necessità di far revisionare il climatizzatore dell’auto sono l’aumento dell’umidità all’interno dell’abitacolo, la formazione di condensa sul parabrezza o una maggiore rumorosità.

L’intervento di controllo dell’impianto di climatizzazione del veicolo comprende la sostituzione dei filtri: questo passaggio è fondamentale affinché le impurità vengano filtrate al meglio e si riduca notevolmente il rischio di allergie. Il gas, invece, va ricaricato per ottenere la massima potenza del condizionatore che, altrimenti, risulta meno efficace nel raffreddamento dell’abitacolo.

