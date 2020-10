Atena Lucana: da Autohaus gli pneumatici Audi Originals ad un prezzo imperdibile

Affidati alla qualità, non alla convenienza, con gli pneumatici Audi Originals, gli unici originali Audi. Testati in laboratorio e su strada, garantiscono un comfort ed una sicurezza come non mai.

Alla Concessionaria Autohaus di Atena Lucana è possibile trovare gli pneumatici Audi Originals ad un imperdibile prezzo.

50 controlli effettuati su tutti i treni pneumatici sia in laboratorio che su strada per garantire affidabilità in manovre estreme, maneggevolezza e guida ad elevate velocità per migliorare il grado di controllo sulla vettura in situazioni estreme. Oltre al comportamento in frenata su fondi stradali bagnati, le manovre di frenata vengono anche testate su fondo stradale asciutto. Anche il fenomeno dell’aquaplaning, particolarmente importante per la sicurezza, viene affrontato.

Una prova di resistenza su una distanza massima di 40.000 km, per testare la durata e l’usura degli pneumatici Originali Audi. Sono valutate anche le proprietà relative al comfort, come la qualità di marcia, le caratteristiche di rotolamento e la rumorosità interna e vengono inoltre condotte prove per verificare l’interazione tra la vettura e gli pneumatici.

Per scoprire lo sconto speciale riservato sugli pneumatici Audi Originals contatta Autohaus allo 0975/521421 o recati in sede in via Ponte Filo ad Atena Lucana. Per maggiori informazioni CLICCA QUI.

