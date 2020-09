Atena Lucana: da Autohaus con l’offerta “Ricambio in volata 2020” il 30% di sconto sui ricambi originali ŠKODA

Alla Concessionaria Autohaus di Atena Lucana è tempo di promozioni con ŠKODA Service.

“Ricambio in volata 2020” è la speciale offerta indispensabile per garantire la piena efficienza, sicurezza e comfort dell’auto.

La promozione comprende 19 diverse tipologie di Ricambi Originali ŠKODA scontati del 30%. L’offerta è dedicata alle ŠKODA immatricolate entro il 31 dicembre 2016. Per usufruire di questa opportunità è necessario essere in possesso di ŠKODA ŠuperCard, la carta vantaggi gratuita che premia la fedeltà con sconti e promozioni esclusive. Se non la possiedi, puoi passare in qualsiasi momento ad attivarla e ritirarla presso il Service Partner Autohaus.

“Ricambio in volata 2020” è valida fino al 31 ottobre. Per ogni autovettura lo sconto su ciascuna tipologia di Ricambi Originali ŠKODA è utilizzabile una sola volta nel periodo di riferimento.

I ricambi compresi nell’offerta sono: cinghia di distribuzione, filtri olio, aria, antipolline, filtro carburante, liquido freni, liquido refrigerante, detergente parabrezza, lubrificante, pastiglie freni, dischi freni, candele, frizione, pompa dell’acqua, batteria, lampade alogene e xenon, kit coprigiunti e molto altro.

Per usufruire dello speciale sconto offerto da “Ricambi in volata 2020” è necessario recarsi presso la Concessionaria Autohaus in via Ponte Filo ad Atena Lucana. Per informazioni telefonare al numero 0975/521421.

– Chiara Di Miele –