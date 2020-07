Atena Lucana: da Autohaus con la promozione Audi All-Service l’efficienza dell’auto è una costante nel tempo

All-Service è la promozione Audi da non lasciarsi sfuggire grazie ad Autohaus di Atena Lucana. E’ dedicata a tutti i clienti che hanno un’Audi con oltre 3 anni di vita. La promozione fornisce uno sconto fino al 35% per i ricambi e per il tagliando e fino al 45% sugli pneumatici.

L’efficienza di un’Audi è una costante nel tempo. L’attenzione e la cura dedicate alla sua progettazione ed alla realizzazione sono le stesse rivolte anche alle iniziative Service, affinché il valore dell’auto rimanga inalterato nel tempo e ci si possa mettere sempre al volante di una vettura perfettamente affidabile, sicura e performante.

All Service è un’iniziativa per vetture immatricolate dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015: A1/A1 Sportback / S1 con motorizzazioni benzina e TDI, A3 / A3 Sportback / A3 Sedan / S3 con motorizzazioni benzina (di cilindrata fino a 2.0), g-tron e TDI, A4 berlina, Avant e allroad, con motorizzazioni benzina (di cilindrata fino a 2.0) e TDI, A5 Coupé e Sportback, con motorizzazioni benzina (di cilindrata fino a 2.0) e TDI, A6 berlina e Avant, con motorizzazioni benzina (di cilindrata fino a 2.0) e TDI, A6 allroad quattro TDI, Q3 con motorizzazioni 2.0 TFSI e 2.0 TDI, Q5 con motorizzazioni 2.0 TFSI, 2.0 TDI e 3.0 TDI, Q7 con motorizzazioni TDI (esclusa 6.0 TDI), TT con motorizzazioni 1.8 con potenza fino a 225 Cv, 2.0 TFSI e TDI.

L’elenco dettagliato delle motorizzazioni incluse nell’iniziativa è disponibile cliccando QUI

Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso Autohaus in via Ponte Filo ad Atena Lucana o telefonare allo 0975/521421.

– Chiara Di Miele –