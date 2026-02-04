Da Adra srl di Atena Lucana si è conclusa la Nutella Academy con un risultato estremamente positivo, confermandosi come un appuntamento di valore per il mondo Ho.Re.Ca.

L’elevata partecipazione e il forte interesse dimostrato dai professionisti del settore hanno reso l’evento un vero momento di confronto, ispirazione e crescita, dove prodotto, creatività e visione di business si sono incontrati in modo concreto. Durante la giornata l’attenzione si è focalizzata non solo sull’eccellenza del prodotto, ma soprattutto sulle opportunità di sviluppo per bar e locali, con idee, ricette e spunti pensati per trasformare la colazione e i momenti di consumo in esperienze capaci di generare valore.

Un dialogo autentico con gli operatori del settore che hanno partecipato con entusiasmo, curiosità e spirito propositivo. In questo contesto Nutella ha annunciato il lancio del contest “Compagni di bancone” dedicato ai creatori di gusto. Un’iniziativa pensata per dare spazio al talento, alla fantasia e alla capacità di reinterpretare il prodotto in chiave professionale. Tutti coloro che desiderano partecipare e ricevere maggiori informazioni possono scrivere a eventi@adrasrl.it.

Il percorso di formazione e ispirazione continua. Adra vi aspetta per la terza sessione presso la sede di Adra Academy ad Atena Lucana mercoledì 11 marzo alle ore 10.00 con il PASTRIDOR LAB, realizzato in collaborazione con Pastridor. Un nuovo appuntamento dedicato ai professionisti Ho.Re.Ca. che vogliono aggiornarsi, sperimentare e costruire un’offerta sempre più distintiva e performante.

Adra continua così il suo impegno nel creare momenti di valore reale in cui formazione, prodotto e visione strategica si uniscono per accompagnare i professionisti del settore verso nuove opportunità di crescita.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –