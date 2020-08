Vittorio Brumotti alla scoperta del meraviglioso scenario offerto dall’Hotel Villa Torre Antica di Atena Lucana da cui è possibile ammirare tutto il Vallo di Diano.

Ieri l’inviato di “Striscia la Notizia” è stato ospite a Sassano per la cerimonia di inaugurazione della nuova Aula Consiliare e ha scelto la struttura dell’imprenditore Carmine Santangelo per trascorrere la notte nel Vallo di Diano.

Questa mattina ha però scoperto che, tra qualche mese, proprio a due passi dal Torre Antica partiranno i lavori per un ponte tibetano, adatto anche ai diversamente abili, che collegherà un’estremità all’altra delle pareti rocciose circostanti l’albergo. Ha così promesso a Carmine Santangelo che, a realizzazione completata, tornerà ad Atena Lucana con un suo “amico speciale” per percorrere il ponte insieme. Ricordiamo, infatti, che Brumotti è campione di bike trial e quasi tutti i suoi servizi per “Striscia” sono caratterizzati da performance in sella alla bici.

Soddisfatto il titolare del Villa Torre Antica per questo ennesimo ospite famoso accolto in albergo. Presente anche il sindaco di Sassano e Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino.

– Chiara Di Miele –