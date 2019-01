Atena Lucana: auto sbanda sulla neve e si ribalta in un canale in località Ponte Filo

La neve caduta copiosa nelle ultime ore ha già causato qualche disagio lungo le strade del Vallo di Diano. Questa mattina infatti un uomo alla guida di una Toyota ha perso il controllo dell’auto ad Atena Lucana in località Ponte Filo, al confine con il territorio comunale di Sala Consilina.

Il veicolo, probabilmente a causa dello strato di ghiaccio formatosi sull’asfalto per le rigide temperature registrate da stanotte, è sbandato ribaltandosi in un canale che costeggia la strada. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Menafra di Sala Consilina.

Diverse le strade che dalle prime ore di oggi sono impraticabili per la presenza di ghiaccio e neve. Nonostante già da ieri fosse stato emanato un avviso di allerta per neve, questa mattina molte arterie, soprattutto Provinciali, sono state rese praticabili con evidente difficoltà.

– Chiara Di Miele –