Atena Lucana: auto perde il controllo lungo lo svincolo autostradale e sbatte contro il guardrail

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo lo svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo ad Atena Lucana.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’Audi ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il guardrail. Sia lui che il ragazzo il quale viaggiava in sua compagnia, entrambi potentini, fortunatamente non sono rimasti feriti dopo il violento impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per effettuare i rilievi del caso e il personale dell’Anas per ripristinare il tratto di svincolo interessato dall’incidente.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –