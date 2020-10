Atena Lucana: alla Concessionaria Autohaus sconto speciale con il pacchetto manutenzione “Audi Additional Care”

Alla Concessionaria Autohaus di Atena Lucana è possibile approfittare di “Audi Additional Care“, nuova formula di manutenzione prepagata che garantisce tutta la qualità dei servizi Audi a un prezzo fisso e sicuro.

I piani Additional Care sono dedicati a vetture già immatricolate e circolanti. Possono essere installati entro sette anni dalla data di prima immatricolazione dell’Audi e prevedono quattro livelli di copertura, personalizzati secondo le tabelle manutenzione di ogni modello/motorizzazione:

2 anni /30.000 km

3 anni/45.000 km

4 anni/ 60.000 km

5 anni/100.000 km

In particolare c’è un’incredibile offerta con il 15% di sconto sul piano di manutenzione “Additional Care” più richiesto di sempre che è quello di 4 anni o 60.000 km che include i seguenti servizi: ispezione con cambio olio e filtro olio, filtro antipolline, liquido circuito freni, candele (per motori benzina), cambio olio S tronic, cambio olio Haldex, revisione bombole gas metano (per vetture g-tron).

La promozione è valida fino al 31 dicembre. Per maggiori informazioni CLICCA QUI .

– Chiara Di Miele –