Atena Lucana: al via il WorkShow del Centro Musica Store di Padula all’Hotel Osman

Ha preso il via oggi pomeriggio, presso il Grand Hotel Osman di Atena Lucana il WorkShow, percorso di alta formazione artistica, promosso ed organizzato dal Centro Musica Store di Padula.

Venti i partecipanti, provenienti per lo più dalla Campania e dalla Calabria, che saranno impegnati per tre giorni in attività di ascolto e di scambio di collaborazioni artistiche tra artisti di diverse culture e discipline musicali.

La madrina dell’iniziativa, l’imprenditrice Laura Di Salvatore, titolare del Centro Musica Store di Padula, ha accolto gli artisti che saranno a fianco dei giovani partecipanti in questa full immersion presso l’imponente struttura alberghiera dell’Hotel Osman di Atena Lucana: il maestro Enzo Compagnoli, il produttore discografico Gianni Testa, il talent scout Maurizio Caridi ed il performer Robert Steiner che ha collaborato con Riccardo Cocciante nella realizzazione del musical “Notre Dame de Paris”.

“C’è tanta emozione ma, soprattutto, la consapevolezza di aver contribuito a creare un’opportunità per questi ragazzi – ha spiegato Laura Di Salvatore – Vivremo questa tre giorni con grande entusiasmo e sono convinta che di questo lavoro svolto da professionisti eccellenti rimarrà traccia perenne in ognuno dei nostri partecipanti”.

