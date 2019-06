Atena Lucana: al Grand Hotel Osman ogni giorno frizzanti aperitivi in piscina

La piscina del Grand Hotel Osman di Atena Lucana è già tra le mete più gettonate dell’estate nel Vallo di Diano. Ma adesso si aggiunge un servizio in più che regalerà piacevoli momenti di relax ma anche di divertimento da trascorrere con gli amici.

Per tutta l’estate sarà possibile ogni giorno trascorrere nella piscina dell’Osman il momento dedicato all’Happy Hour. Freschi aperitivi accompagnati da golose stuzzicherie saranno protagonisti nell’elegante e curato scenario dedicato all’estate dallo staff del Grand Hotel situato in via San Giuseppe, lungo la strada Nazionale e a pochi metri dallo svincolo di Atena Lucana dell’autostrada A2 del Mediterraneo.

Ogni giorno la piscina dell’Osman resterà aperta dalle 9.30 alle 19.00. La tariffa per usufruirne è di 12 euro per l’intera giornata e di 7 euro per metà giornata (la metà giornata sarà dalle 9.30 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 19.00).

In piscina ci sarà uno speciale chioschetto a disposizione dei clienti con camerieri e bagnini presenti per tutta la giornata, oltre ad una vasca Jacuzzi e al vasto angolo solarium.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile telefonare al numero 0975/511164 o scrivere a info@grandhotelosman.com.

– Chiara Di Miele –

