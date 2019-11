Atena Lucana: al Grand Hotel Osman dal 29 novembre al 1° dicembre importante Workshow per artisti

Al Grand Hotel Osman di Atena Lucana dal 29 novembre al 1° dicembre si terrà un importante Workshow, percorso di alta formazione artistica.

L’appuntamento vuole mettere insieme il concetto di laboratorio (“workshop”) e di spettacolo (“show”). Il “Workshow” prevede la permanenza di giovani artisti per tre giorni presso l’Hotel Osman e mira alla formazione e produzione artistica in quanto sperimentazione di diversa cultura musicale. Un mix di culture, di esperienze, modi, stili di vita e di approccio all’arte. Non solo spazi di incontro, ma soprattutto occasioni di scambio e di collaborazione tra artisti di diverse culture e discipline.

Durante la tre giorni artistica saranno presenti Gianni Testa, produttore discografico e vocal coach, il Maestro Enzo Campagnoli, Direttore d’Orchesta di Sanremo, Vocal Coach di Amici, Tu sì que vales e Pequeños Gigantes, Maurizio Caridi, manager artistico e talent scout, e Robert Steiner, Performer solista & musical.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0975/511164.

– Chiara Di Miele –