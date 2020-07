Atena Lucana: acquisto e service in piena sicurezza alla Concessionaria Autohaus

Acquisto e service in piena sicurezza da Autohaus, la concessionaria Audi, Volkswagen, Skoda e veicoli commerciali ad Atena Lucana.

Sia nello showroom in via Maglianiello che nella sede di via Ponte Filo 3 sono state adottate tutte le necessarie misure anti-Covid per dare ai clienti serenità e la possibilità di effettuare servizi alla propria autovettura o semplicemente scegliere il modello che si vuole acquistare senza correre alcun rischio per la propria salute in questo periodo di emergenza sanitaria.

Sarà possibile igienizzare le mani con appositi dispenser posizionati in diversi punti delle due sedi, utilizzare i guanti monouso forniti in concessionaria, ma anche attraversare percorsi creati per garantire il distanziamento e il rispetto delle norme di primaria sicurezza.

Per maggiori informazioni o per prenotare il service rivolgersi al numero 0975/521421 (per tutti i generi di supporto o per prenotare l’appuntamento per effettuare il tagliando).

Autohaus vi aspetta nella sede di via Ponte Filo 3 per effettuare il service e presso lo showroom in via Maglianiello ad Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –