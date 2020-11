Atena Lucana: incendio nel Centro di accoglienza per migranti. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Attimi di paura questa sera nel Centro di accoglienza per migranti ad Atena Lucana. Per cause in corso di accertamento al piano terra della struttura si è sviluppato un incendio nella stanza in cui si trovano i contatori dell’energia elettrica.

Repentino è stato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina diretti dal Capo Reparto Eugenio Siena.

I caschi rossi hanno domato le fiamme ed evitato il peggio. Inoltre hanno evacuato i 44 ospiti della struttura che fortunatamente stanno bene.

– Chiara Di Miele –