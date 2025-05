E’ stato assolto con formula piena il medico in servizio in un hospice di Eboli e accusato di omicidio volontario per la morte di un paziente terminale.

La Corte d’Assise di Salerno ha stabilito che il fatto non sussiste e ha respinto la richiesta della Procura a 16 anni di reclusione.

Nel gennaio 2018 il giovane malato incurabile morì dopo il rientro dall’ospedale di Firenze a Battipaglia. Il medico aveva accettato di riportarlo a casa e aveva assecondato il desiderio del paziente di ricevere una sedazione profonda e continuativa nel caso fosse peggiorato, così come previsto dalla legge sulle cure palliative.

Il professionista fu però accusato di avere somministrato dosi eccessive di farmaci. Per questo motivo fu sottoposto agli arresti domiciliari e sospeso dalla professione.

Secondo la pubblica accusa il medico non si sarebbe attenuto alle linee guida della procedura che con la sedazione palliativa continua consente di morire naturalmente senza provare dolore. Non sono stati dello stesso avviso i giudici della Corte d’Assise.

