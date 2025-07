Una petizione popolare per chiedere interventi urgenti per la sicurezza stradale lungo la S.P. 11 nel tratto che collega Silla di Sassano con Pantano di Teggiano e in quello che collega Silla a Trinità di Sala Consilina, lungo la S.P. 51 tra Silla e Padula e la S.P.78 tra Sassano e Silla.

L’iniziativa parte da un cittadino di Sassano, Ottavio Romanelli, in rappresentanza di una comunità sempre più preoccupata per la propria incolumità che ha portato all’attenzione del Prefetto, della Provincia, dei Comuni interessati e delle Forze dell’Ordine alcune gravi problematiche di sicurezza stradale relative alle arterie provinciali interessate.

Si tratta, in particolare, di rettilinei di circa 2 km che attraversano zone densamente abitate e a vocazione commerciale. Il tratto di S.P. 51 è vicino al Plesso scolastico di Silla e ad oggi risulta sprovvisto di ogni dispositivo di sicurezza adatto a garantire una sicura fruibilità pedonale sia da parte degli alunni sia per le attività poste al bordo della strada.

“Tali tratti, seppur formalmente classificati come Strade Provinciali, si sviluppano in un contesto ormai urbano in cui l’evoluzione demografica e socio economica degli ultimi anni ha reso l’attuale configurazione viaria del tutto inadeguata a garantire livelli accettabili di sicurezza, vivibilità e quiete pubblica” si legge nella petizione.

Diverse le problematiche riscontrate dai residenti: velocità eccessiva dei veicoli, specialmente nelle ore notturne, corse clandestine estremamente pericolose in orari notturni praticate con auto, camion e moto, ripetuti disturbi alla quiete pubblica, assenza di dissuasori fisici o elettronici di velocità, segnaletica orizzontale e verticale insufficiente, usurata e assente, attraversamenti pedonali scarsamente visibili e non protetti o completamente assenti.

Con la petizione i cittadini chiedono l’installazione urgente di dissuasori di velocità (dossi, bande sonore), il potenziamento e l’adeguamento della segnaletica stradale, l’adozione di sistemi elettronici di controllo della velocità (autovelox fissi o mobili), l’intensificazione della vigilanza da parte delle forze dell’ordine, un sopralluogo in orario serale e notturno, la riconfigurazione del tratto come “zona urbana” con limite massimo di velocità ridotto e misure strutturali di moderazione del traffico.

È ancora possibile firmare per far sentire la propria voce. Nei prossimi giorni i promotori della petizione renderanno noti i luoghi in cui sarà possibile trovare i fogli per apporre la propria firma.