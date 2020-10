Assembramenti in un locale di Capaccio Paestum. Scatta la chiusura da parte dei NAS

Controlli contro gli assembramenti e per il rispetto delle norme anti-Covid ad opera dei Carabinieri del NAS di Salerno.

I militari hanno provveduto alla chiusura di un locale nei pressi dell’area archeologica di Paestum.

Quattro giorni di chiusura dell’attività e 400 euro di multa a causa degli assembramenti rilevati durante i controlli sia fuori che all’interno del locale.

La stessa attività era stata già chiusa in precedenza per il mancato rispetto della normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.

– Chiara Di Miele –