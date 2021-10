Assemblea regionale di Confesercenti. Maria Antonietta Aquino in Commissione imprenditoria femminile

Si è svolta mercoledì l’assemblea regionale di Confesercenti Campania per la nomina dei membri di Giunta e la nascita di nuove Commissioni in supporto all’assemblea e alla giunta regionale. Tra le nuove Commissioni istituite vi è quella relativa all’imprenditoria femminile, che vede tra i membri del nuovo coordinamento la dottoressa Maria Antonietta Aquino in rappresentanza del Vallo di Diano.

Non è l’unica importante novità per la Confesercenti valdianese. L’assemblea, infatti, segue quella della scorsa settimana a livello provinciale, nel corso della quale sono stati nominati i nuovi membri di Giunta della Confesercenti di Salerno ed è stata presentata l’Area Servizi alle Imprese, che vede tra i coordinatori proprio la dottoressa Aquino in rappresentanza non solo del Vallo di Diano ma dell’intera provincia di Salerno.

A chiudere i lavori dell’assemblea regionale è stato il presidente Vincenzo Schiavo che ha augurato a tutte le nuove cariche nominate un ottimo lavoro, con lo scopo di creare sinergia, sviluppo e crescita dell’associazione e degli associati. Lo stesso augurio è giunto anche dal presidente di Confesercenti provinciale, Raffaele Esposito, nominato vicepresidente regionale, che si è detto fiero del suo gruppo e fiducioso in un futuro di sviluppo dell’intera provincia di Salerno. Tra i partecipanti all’assemblea anche il direttore di Confesercenti Campania Pasquale Giglio.

“Ricevo con entusiasmo questa nuova nomina nella Commissione imprenditoria femminile della Confesercenti Campania – ha affermato la dottoressa Aquino – . Cercherò, come sempre, di portare avanti iniziative a supporto del nostro tessuto imprenditoriale e nel caso specifico dell’imprenditoria femminile, questa volta non solo nel rappresentare il Vallo di Diano, ma l’intera regione Campania. Felice di questa nuova nomina spero di essere all’altezza della fiducia che il presidente regionale Schiavo e il presidente provinciale Esposito mi hanno voluto dare, sia come membro della Commissione imprenditoria femminile che come coordinatrice dell’Area Servizi alle imprese della provincia di Salerno. Il mio impegno sarà sempre rivolto al raggiungimento di risultati reali e soddisfacenti”.