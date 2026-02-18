L’INPS conferma la continuità dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) anche per il 2026. Con la circolare n. 7 del 30 gennaio, l’Istituto chiarisce che non sarà necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica in stato “accolta”. L’erogazione proseguirà automaticamente, salvo i casi in cui la richiesta precedente risulti decaduta, revocata o respinta.

Importi aggiornati dall’1,4% per effetto dell’inflazione

Come previsto dalla normativa, l’INPS ha applicato una rivalutazione dell’1,4% agli importi dell’AUU e alle relative soglie ISEE, sulla base dell’indice ISTAT. Le famiglie riceveranno gli importi aggiornati a partire dalla mensilità di febbraio. Gli adeguamenti relativi al mese di gennaio, invece, saranno corrisposti a partire da marzo, con un conguaglio automatico.

Nuovo ISEE dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, che sarà utilizzato per calcolare l’importo dell’Assegno unico a partire da marzo. Per i mesi di gennaio e febbraio, invece, l’INPS continuerà a considerare l’ISEE valido al 31 dicembre.

Cosa succede senza ISEE aggiornato

In assenza di un ISEE valido dal mese di marzo:

l’Assegno unico sarà erogato negli importi minimi previsti dalla legge;

previsti dalla legge; presentando la DSU entro il 30 giugno, le famiglie avranno diritto agli arretrati da marzo, calcolati sulla base dell’indicatore aggiornato.

ISEE precompilato: tempi più rapidi

Per agevolare i cittadini, l’INPS ricorda che l’ISEE può essere ottenuto in pochi minuti tramite:

Portale unico ISEE , con accesso tramite SPID, CIE o CNS;

, con accesso tramite SPID, CIE o CNS; App INPS Mobile, che consente la compilazione e l’invio della DSU precompilata direttamente da smartphone.

Continuità e semplificazione

La conferma della validità delle domande già accolte e l’aggiornamento automatico degli importi rappresentano un passo ulteriore verso la semplificazione delle prestazioni familiari. L’obiettivo dichiarato dell’INPS è garantire continuità nell’erogazione e ridurre gli adempimenti a carico delle famiglie, mantenendo al tempo stesso l’adeguamento delle misure al costo della vita.