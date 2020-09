ASL Salerno. Dal 1° ottobre prende il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020

Giovedì 1 ottobre avrà inizio la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019/2020. Quest’anno la stagione influenzale vedrà una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2 e pertanto l’obiettivo della campagna diventa duplice: ridurre le complicanze dell’influenza e semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid-19.

Il vaccino antinfluenzale sarà offerto gratuitamente a tutti i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, soggetti a rischio di età compresa tra i 7 e i 59 anni, familiari di soggetti a rischio, personale di servizi pubblici, adulti con malattie croniche ricoverati presso strutture per lungodegenti, personale sanitario, donne in gravidanza e nel periodo post-partum, lavoratori a contatto con animali, bambini o adolescenti in trattamento cronico con acido acetilsalicilico, donatori di sangue.

Ci si può vaccinare dal Medico di medicina generale, dal Pediatra di libera scelta e nei Centri vaccinali distrettuali.

Scegliendo la vaccinazione, il cittadino non protegge soltanto sé stesso, ma anche le persone che gli stanno intorno, per le quali contrarre l’influenza potrebbe essere particolarmente pericoloso. Rivolgendosi al proprio medico, si riceveranno informazioni chiare e complete sulla malattia influenzale e sulle complicanze che può causare, sulla sicurezza e sull’efficacia dei vaccini e sui loro

vantaggi in termini di salute.

Per informazioni sui centri vaccinali consultare il sito www.aslsalerno.it nella sezione “vaccinazioni” in homepage.

– Chiara Di Miele –