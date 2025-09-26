Un controllo congiunto della Polizia Municipale e dei Carabinieri della Stazione di Ascea ha portato alla luce diverse incongruenze sia ambientali che architettoniche in una struttura che ospita migranti.

Il centro di accoglienza per stranieri è situato a ridosso dell’area archeologica e si tratta di una vecchia struttura alberghiera, parzialmente abusiva.

Inoltre, è stato rilevato che il numero degli occupanti nelle stanze è in più casi superiore al limite consentito.

La trasgressione più grave riguarda la mancata autorizzazione unica ambientale, documento indispensabile per svolgere l’attività.

I militari hanno poi focalizzato l’attenzione sulle condotte di acque reflue. E’ emerso che queste venivano convogliate in un impianto di depurazione fermo da anni, non funzionante, quindi i reflui andavano a finire in un canale che confluiva nel fiume e poi nel mare. L’impianto è stato sottoposto a sequestro.

Già in passato alla foce del fiume la carica batterica risultava molto alta. Questa operazione ha consentito di appurare una delle cause di tale circostanza.