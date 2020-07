Ascea: scattano i sequestri contro gli abusi edilizi. Uno straniero denunciato

Blitz della Polizia Municipale ad Ascea contro gli abusi edilizi.

Gli agenti, come riporta “Il Mattino“, hanno effettuato due sequestri. Il primo ha interessato un manufatto completamente abusivo in cui un cittadino straniero custodiva un maiale e alcuni animali da cortile privi di documentazione sanitaria. L’opera è stata sequestrata insieme agli animali e lo straniero è stato denunciato.

L’altro episodio ha riguardato un immobile su cui, in assenza di autorizzazione e Nulla Osta del Parco Nazione del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, era in corso di realizzazione una muratura in cemento di circa 30 metri.

– Paola Federico –