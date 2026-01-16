Ascea: lite tra due automobilisti rischia di sfociare in aggressione. Denunciato uno di loro
Un diverbio tra automobilisti stava sfociando in violenza, ma l’arrivo tempestivo degli agenti della Polizia Municipale di Ascea ha evitato il peggio.
Il fatto è accaduto ieri quando due uomini hanno avuto un alterco a causa di tensioni alla guida. Scesi dalle rispettive auto, uno si è diretto verso il portabagagli da cui ha prelevato un arnese di ferro, agitandolo verso l’altro.
L’aggressione è stata evitata grazie ad un passante che ha poi allertato la Municipale.
L’automobilista in possesso dell’asta di ferro è stato denunciato.