Un diverbio tra automobilisti stava sfociando in violenza, ma l’arrivo tempestivo degli agenti della Polizia Municipale di Ascea ha evitato il peggio.

Il fatto è accaduto ieri quando due uomini hanno avuto un alterco a causa di tensioni alla guida. Scesi dalle rispettive auto, uno si è diretto verso il portabagagli da cui ha prelevato un arnese di ferro, agitandolo verso l’altro.

L’aggressione è stata evitata grazie ad un passante che ha poi allertato la Municipale.

L’automobilista in possesso dell’asta di ferro è stato denunciato.