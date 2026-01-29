Sono stati inaugurati oggi i lavori della nuova pista ciclabile in località “Scogliera” ad Ascea Marina, un intervento strategico per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del paesaggio costiero del territorio comunale.

L’opera si sviluppa per circa 1.200 metri con affaccio sul mare e sarà realizzata grazie al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nell’ambito del programma “Parchi per il Clima”, finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Il nuovo tracciato andrà in sostituzione di quello precedente, per mobilità sostenibile e valorizzazione del paesaggio costiero.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Parco Giuseppe Coccorullo, il direttore Romano Gregorio e il sindaco di Ascea Stefano Sansone, insieme ai tecnici incaricati e a rappresentanti istituzionali. “Si tratta di un percorso adatto a tutte le persone per la fruibilità di un cammino costeggiando la meravigliosa flora dunale del lungomare di Ascea” ha affermato Coccorullo.