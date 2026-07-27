Evade i domiciliari lasciando il figlio da solo.

È quanto accaduto ad Ascea, dove una giovane donna si è allontanata da casa, nonostante il braccialetto elettronico, lasciando il figlioletto di pochi anni da solo.

Al loro arrivo i militari hanno trovato aperti sia il cancello che la porta d’ingresso della casa. Hanno atteso che la donna rientrasse per arrestarla con l’accusa di evasione.

La giovane avrebbe raccontato di essere uscita mentre il piccolo dormiva per andare a comprare le sigarette e di averlo affidato alla nonna, ma dagli accertamenti sarebbe emerso che è rimasta fuori per alcune ore.