Ha dell’incredibile quanto accaduto ad un gatto, di nome Ramses, appartenente ad una colonia felina di Ascea. Lo sfortunato animale nei giorni scorsi è rimasto incastrato con il muso in una bottiglia tagliata a metà forse trovata per strada.

Il micio vagava per le strade del paese in difficoltà e, forse impaurito, non si lasciava avvicinare dai diversi residenti che avrebbero voluto liberarlo per consentirgli di bere e di mangiare.

Diversi nelle ultime ore gli appelli lanciati sui social da una donna del posto che, dopo averlo avvistato in via De Dominicis, ha chiesto l’aiuto di quanti potessero adoperarsi per darle una mano a fermare il gatto. Anche i Vigili del Fuoco sono stati allertati ad intervenire, ma senza purtroppo riuscire ad avvicinare il felino.

Ieri la bella notizia, giunta sui social proprio dalla donna che aveva richiesto aiuto. Ramses è stato avvicinato da alcuni residenti che sono riusciti a togliere la bottiglia dal suo muso e salvarlo.