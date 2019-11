“Arte in onda”. Parte domani la nuova rubrica di Ondanews a cura di Carlo Maucioni

Parte “Arte in onda“, la rubrica informativa di Ondanews che, ideata da Carlo Maucioni, tratterà argomenti legati all’arte in generale ed alla musica, al teatro ed allo spettacolo in particolare.

La rubrica avrà cadenza settimanale e sarà offerta ai lettori ogni sabato, a partire da domani, 23 novembre.

La rubrica “Arte in Onda” va ad ampliare il panorama informativo di Ondanews che, unitamente al notiziario quotidiano, propone già ai suoi lettori approfondimenti che riguardano anche i settori dell’attualità, dell’economia, della finanza, dell’imprenditoria, della sanità, della storia del Vallo di Diano e dello sport.

– redazione –