Momenti di tensione la scorsa notte a Potenza dove un ladro è stato colto in flagrante mentre tentava di introdursi all’interno di un’abitazione.

Si tratta di un 23enne di origine ucraina, residente nel napoletano, che era stato condotto in carcere nei giorni scorsi a Potenza. Il giovane, infatti, aveva fatto rifornimento di carburante a Sapri e si era dato alla fuga senza pagare. Inseguito dai Carabinieri che lo avevano notato, ha forzato un posto di blocco e travolto la pattuglia, speronato un’altra auto dei Carabinieri e infine opposto resistenza ai militari.

Alla fine era stato bloccato e condotto in carcere, ma successivamente rilasciato.

Ieri sera, dunque, ha tentato un nuovo colpo arrampicandosi al balcone di un’abitazione situata al primo piano nel centro di Potenza, ma è stato notato da alcuni residenti che hanno prontamente allertato le Forze dell’Ordine.

Colto dalla pattuglia giunta sul posto mentre tentava di entrare in casa, è stato invitato a desistere. Il ladro si è così arreso ma ha poi tentato di darsi alla fuga venendo prontamente bloccato: ha iniziato a divincolarsi sferrando pugni e schiaffi, ferendo due carabinieri.

Il 23enne dopo essere stato finalmente immobilizzato è stato condotto presso gli Uffici di via Pretoria e successivamente presso la Casa Circondariale, misura cautelare confermata a seguito del rito direttissimo con le accuse di tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’auto di servizio avvenuto durante il trasporto.

“Un grazie sincero ai Carabinieri per la rapidità e la professionalità e un grazie speciale a quei due ragazzi che, con coraggio e senso civico, hanno fatto la differenza. Sono episodi che fanno riflettere, ma anche capire quanto conti il contributo di ognuno di noi per rendere Potenza una città più sicura” ha scritto in un post di ringraziamento il figlio dei proprietari di casa.

