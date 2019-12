Arma dei Carabinieri. Il Comando Legione Basilicata s’insedia nella Caserma “Lucania” a Potenza

Questa mattina, a Potenza, i Carabinieri del Comando Legione Basilicata si sono insediati nella Caserma “Lucania”.

Il trasferimento del Comando della Legione Carabinieri è avvenuto dopo i lavori di ristrutturazione della storica “Lucania”, situata in Via Ettore Ciccotti.

La caserma realizzata nel 1885 venne in parte distrutta dai bombardamenti del 1943 per poi essere ristrutturata per ospitare fino al 2009 il 91° Reggimento fanteria “Lucania”.

Questa mattina con la cerimonia dell’alzabandiera l’edificio storico è ritornato a nuova vita con l’insediamento del Comando della Legione Carabinieri Basilicata.

Nella Caserma “Lucania” si sono insediati gli uffici del Comando Legione già dislocati in uno stabile privato in Via Siracusa.

Il Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Basilicata ha avviato il nuovo corso storico del prestigioso edificio in attesa della cerimonia di inaugurazione che si terrà prossimamente.

– Claudia Monaco –