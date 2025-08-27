A conclusione dell’annuale convegno dei Vescovi delle aree interne 139 tra Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e Abati hanno firmato la “Lettera aperta al Governo e al Parlamento” che sarà consegnata all’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Isole e Aree Fragili”. Tra i firmatari anche il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Monsignor Antonio De Luca.

“Nella difficile fase in cui siamo immersi è indubbio che nel Paese si stia allargando la forbice delle disuguaglianze e dei divari, mentre le differenze non riescono a diventare risorse, tanto da lasciare le società locali e in particolare i piccoli centri periferici alle prese con nuove solitudini e dolorosi abbandoni – scrivono -. S’impone una diversa narrazione della realtà, capace nel contempo di manifestare una chiara volontà di collaborazione e di sostegno autentico ed equilibrato, al fine di favorire le resistenze virtuose in atto nelle cosiddette Aree Interne, dove purtroppo anche il senso di comunità è messo a rischio dalle continue emergenze, dalla scarsa consapevolezza e dalla rassegnazione“.

Secondo i Vescovi la recente pubblicazione del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne delinea il quadro di una situazione allarmante, soprattutto per il calo demografico e lo spopolamento, ritenuti una condanna definitiva, tale da far scrivere agli esperti che “la popolazione può crescere solo in alcune grandi città e in specifiche località particolarmente attrattive“. Sono molti gli indicatori che fanno prevedere all’ISTAT un destino delle aree interne che, sotto tanti aspetti, sarebbe definitivamente segnato, al punto che l’Obiettivo 4 della Strategia Nazionale s’intitola “Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile”.

“Un invito a mettersi al servizio di un ‘suicidio assistito’ di questi territori – continua la lettera -. In questo quadro complesso e preoccupante la comunità ecclesiale resta una delle poche realtà presenti ancora in modo capillare sul territorio nazionale. Come vescovi e pastori di moltissime comunità fragili e abbandonate non possiamo e non vogliamo rassegnarci alla prospettiva adombrata dal Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne. Non possiamo del resto non considerare come, nel corso degli anni, documenti e decreti governativi e regionali siano finiti in un ingorgo di dispositivi legislativi per lo più inapplicati, non di rado utili soltanto a consolidare la distribuzione di finanziamenti secondo logiche politico-elettorali, mettendo spesso le piccole realtà in contrasto tra loro e finendo per considerare come progetti strutturali piccoli interventi stagionali. Chiediamo perciò che venga esplorata con realismo e senso del bene comune ogni ipotesi d’invertire l’attuale narrazione delle aree interne“.

Con la lettera si sollecitano le forze politiche e i soggetti coinvolti a incoraggiare e sostenere le buone prassi e le risorse sul campo, valorizzando un sistema di competenze convergenti, utilizzate non più per marcare differenze, ma per accorciare le distanze tra le diverse realtà nel Paese: “Chiediamo di avviare un percorso plurale e condiviso in cui gli attori contribuiscano a costruire partecipazione e confronto così da generare un ripopolamento delle idee ancor prima di quello demografico. Riteniamo, inoltre, che si debba ribaltare la definizione delle aree interne, passando da un’esclusiva visione quantitativa dello spazio e del tempo, in cui è ancora il concetto di lontananza centro-periferia a creare subalternità, a una narrazione che lasci emergere una visione qualitativa delle storie, della cultura e della vita di certi luoghi“.

Si chiede di favorire esperienze di rigenerazione coerenti con le originalità locali e in grado di rilanciare l’identità rispetto alla frammentazione sociale, di incoraggiare il controesodo con incentivi economici e riduzione delle imposte, soluzioni di smart working e co-working, innovazione agricola, turismo sostenibile, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, piani specifici di trasporto, recupero dei borghi abbandonati, co-housing, estensione della banda larga, servizi sanitari di comunità, telemedicina.

“In questi luoghi in cui la vita rischia di finire, essa può invece assumere una qualità superiore – concludono i Vescovi -. Guardarli con lo stesso spirito con cui ci si pone al capezzale di un morente sarebbe, oltre che segno di grave miopia politica, un torto fatto alla Nazione intera, poiché un territorio non presidiato dall’uomo è sottoposto a una pressione maggiore delle forze della natura, con il rischio di favorire nuovi e sempre più vasti disastri ambientali, senza contare il rischio della perdita di parte di quell’immenso patrimonio artistico-architettonico che fa dell’Italia intera un museo a cielo aperto“.