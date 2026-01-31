La Giunta della Regione Campania ha approvato un provvedimento finalizzato a rafforzare gli strumenti di governance necessari al raggiungimento dei target di spesa e di performance connessi all’utilizzo delle risorse europee destinate alle Aree interne. A tal fine è istituito un Comitato di indirizzo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dai rappresentanti delle singole Aree Interne, con funzioni di coordinamento e monitoraggio.

La decisone nasce da una reale preoccupazione, cioè che i soldi europei destinati a questi territori stanno andando avanti lentamente e si teme di non riuscire a spenderli nei tempi previsti, perdendo dunque le risorse. La Regione ha deciso così di intervenire sulla governance, ovvero sul modo in cui vengono gestite e coordinate le strategie territoriali. Ecco perchè il Comitato avrà il compito di presidiare l’avanzamento degli interventi, assicurare il raccordo tra i diversi livelli istituzionali e affrontare tempestivamente eventuali criticità attuative.

Il Presidente Roberto Fico ha dato così seguito alla dichiarata attenzione che avrebbe prestato alle Aree interne.

Ricordiamo che le Aree Interne coinvolte in Campania sono sette: Alta Irpinia, Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro Titerno, Sele-Tanagro-Alburni, Alto Matese e Fortore.