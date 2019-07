Arechi Multiservice. Risultato positivo per il Bilancio di esercizio 2018, soddisfazione per la società

Ottimismo e buone prospettive per Arechi Multiservice guidata dall’amministratore unico Alfonso Tono che porta a casa un risultato positivo per il Bilancio di esercizio 2018.

E’ a margine dell’Assemblea ordinaria dei soci dell’Arechi Multiservice SpA, società in house della Provincia di Salerno che viene reso noto il risultato positivo del Bilancio 2018. Un risultato non affatto scontato viste le difficoltà oggettive che stava attraversando la società a seguito delle perdite patite negli anni precedenti. L’attenta gestione, l’impegno di tutta la governance , i responsabili dei vari settori (strade, scuole, musei e Vit) ed i dipendenti hanno contribuito al raggiungimento di un risultato importante.

Arechi Multiservice SpA ha approvato il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2018, che evidenzia un risultato positivo di Euro 665.417. L’esercizio trascorso quindi deve intendersi sostanzialmente positivo con una netta inversione rispetto agli esercizi precedenti. La società raggiunge questo risultato soprattutto grazie al Piano di ristrutturazione aziendale redatto e presentato dal manager dott. Alfonso Tono.

Alfonso Tono commenta positivamente quanto emerso guardando con fiducia al futuro facendo però un’analisi attenta e ponderata: “Sono soddisfatto del risultato conseguito – le sue parole – ma è bene ricordare che la società è ancora nella procedura del 182 bis L.F. ed in attesa di omologa da parte del Tribunale. L’Arechi sta facendo grandi sacrifici per superare questa fase delicata e nel contempo sta mettendo in campo tutte le soluzioni per rilanciare la propria mission. Non sarà semplice ma l’impegno è forte e costante. Ringrazio i responsabili dei vari settori che mi affiancano in questo percorso , a loro anche va il mio plauso, i dipendenti per il grande senso di responsabilità, i sindacati per la collaborazione e suggerimenti condivisi, il Presidente Strianese e già Canfora per l’attenzione dimostrata in questo ultimo anno di concerto con i consiglieri provinciali e dirigenti. Un grande ringraziamento all’On. Piero De Luca per il costante e quotidiano interessamento alla risoluzione della crisi Arechi e della salvaguardia dei posti di lavoro”.

– Claudia Monaco –