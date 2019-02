Area Interna Vallo di Diano. Domani a Polla il seminario di Confindustria Salerno

Domani alle 10.30, presso il Family Center srl in via Ponte Sant’Antuono a Polla, si terrà il seminario “Area Interna Vallo di Diano – Le misure dell’Accordo di Programma Quadro per le imprese” organizzato da Confindustria Salerno.

Dopo i saluti del sindaco di Polla Rocco Giuliano e di Cono De Paola, Coordinatore del Raggruppamento delle Imprese del Vallo di Diano – Confindustria Salerno, interverranno al tavolo dei lavori Raffaele Accetta, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Gerardo Cardillo del Comitato Nazionale Aree Interne, Simonetta De Gennaro dell’Ufficio Speciale per il federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata – Regione Campania, Rosanna Romano della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, Vito Merola della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania, Simonetta Volpe dell’Ufficio di Programmazione Unitaria e Referente regionale per l’area Vallo

di Diano.

Le conclusioni saranno affidate a Corrado Matera, assessore regionale allo Sviluppo e Promozione del Turismo.

Per ulteriori approfondimenti sul tema e per confermare la partecipazione ai lavori è possibile inviare una mail a Marcella Villano – Area Servizi alle Imprese/Agevolazioni e fondi UE/Aree Interne – m.villano@confindustria.sa.it (089/200841); Oreste Pastore – Segreteria Raggruppamento imprese del Vallo di Diano Confindustria Salerno – o.pastore@confindustria.sa.it (089/200812).

– Chiara Di Miele –