“Winter School 2026. Fare impresa. Fare comunità. Approcci e strumenti” organizzata dal Dipartimento di Architettura dell‘Università Federico II di Napoli (DIARC) nell’ambito del Progetto Archivio Atena del Comune di Atena Lucana.

La Winter School avrà inizio mercoledì 4 febbraio e si concluderà domenica 8 febbraio.

Le attività si terranno nel centro storico di Atena Lucana, presso l’edificio della Schifa. Le attività sono a numero chiuso con l’ammissione di 20 partecipanti. È prevista la possibilità di essere uditori per i seminari mattutini.

La Winter School si inserisce nell’ambito del progetto Archivio Atena con l’obiettivo di promuovere un’esperienza di formazione teorica e pratica sul tema dell’impresa culturale fondata sui valori e sulle risorse territoriali. Il programma combina moduli metodologici e operativi, proponendo esplorazioni del territorio, confronti con casi di studio e laboratori di co-progettazione guidati da docenti ed esperti.

PROGRAMMA

Mercoledì 4 febbraio| Accoglienza

14:00-14:30 Check-in

14:30 Saluti istituzionali

Luigi Vertucci, sindaco di Atena Lucana

Maria Cerreta – UniNa, coordinamento scientifico della Winter School, DiARC – UniNa

14:45 Presentazione progetto Archivio Atena

Alessandro Imbriaco, direzione artistica e coordinamento del progetto Archivio Atena e Benedetta Cestelli Guidi, coordinamento della didattica Archivio Atena

15:00 Seminario: “Per un welfare socio-ecologico nelle aree interne. Focus sul Vallo di Diano”, a cura di Paolo Landri – CNR

15:45 Seminario: “Le cooperative di comunità. Il caso studio di “Viso a Viso” di Ostana a cura di Laura Cantarella.

17:00 Laboratorio: Mappatura delle risorse del team, a cura di Blam riservato alle persone iscritte alla Winter School

Discussant: Sabina Sacco – Caterina Loffredo

Giovedì 5 febbraio | Sfide

9:30-10:00 Check-in e coffee corner

10:00 Introduzione: Territori e valori, Maria Cerreta e Giuliano Poli – UniNa

10:15 Seminario: “L’analisi del territorio come strumento per la progettazione partecipata”, a cura di Anna Maria Zaccaria – UniNa

12:15 Caso studio: Impresa culturale e turismo musicale, Alessia Naldini. Il caso studio di Butik Impresa Sociale

13:00 Pausa pranzo ed esplorazione

15:00-18:30 Laboratorio: Identificazione delle sfide, a cura di Blam riservato alle persone iscritte alla Winter School

Discussant: Benedetta Grieco, Ludovica La Rocca, Giuliano Poli

Venerdì 6 febbraio| Visione

9:30-10:00 Check-in e coffee corner

10:00 Seminario: “Progettazione culturale delle aree interne”, Alessandra Zagli – Lama Cooperativa Impresa Sociale*

Caso studio: La Londa School of Economics di Firenze*

13:00 Pausa Pranzo

14:30-18:30 Laboratorio: Progettazione di scenari possibili, a cura di Blam riservato alle persone iscritte alla Winter School

Discussant: Caterina Loffredo, Piero Zizzania

Sabato 7 febbraio | Sostenibilità e Governance

9:30-10:00 Check-in e coffee corner

10:00 Seminario: “Nuove economie di comunità”, Francesco Izzo – UniNa

11:00 Seminario: “Modelli e strumenti di governance per l’innovazione sociale”, a cura di Flaviano Zandonai – CGM

13:00 Pausa pranzo

15:00-18:30 Laboratorio: Strategie di sostenibilità, a cura di Blam | riservato alle persone iscritte alla Winter School

Discussant: Ludovica La Rocca, Giuseppe Ciciriello

Domenica 8 febbraio| Presentazione del Pitch

9:30-10:00 Check-in e coffee corner

10:00 Laboratorio: Verso il Pitch finale, a cura di Blam

13:00 Pausa Pranzo

16:00 Presentazione dei Pitch alla comunità con la partecipazione di Camillo Catarozzo – presidente di BCC, Amabile Guzzo – delegato terzo settore di BCC, Mariangela Contursi – SPICI s.r.l. e co-fondatrice di Fabbrica Italiana dell’Innovazione, Alex Giordano Unina_Rural Hack

Discussant: Benedetta Cestelli Guidi, Alessandro Imbriaco, Martina Alessandrini Archivio Atena, Luigi Vertucci – sindaco di Atena Lucana, Vincenzo Bruno – vicesindaco di Atena Lucana